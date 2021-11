Ma Région, Mon Action : Laurent, défenseurs des plantes aromatiques d’autrefois

Les plantes aromatiques sont beaucoup utilisées en cuisine ou pour extraire des huiles essentielles. Parmi le plus connues, on compte le romarin, le thym, le laurier, la lavande ou encore la menthe… On connaît moins, en revanche, l’ail des ours, le cranson ou la livèche, des plantes dites médiévales qui étaient très répandues en cuisine autrefois.