Ma Région, Mon Action : Laurent, engagé dans le ramassage des déchets

Depuis le lancement de son collectif Les Ramasseurs, via Facebook, en août 2020, il constate que les déchets les plus fréquents trouvés au gré des collectes sont des canettes et des sacs plastiques.

Le principe de son mouvement est de ramasser les déchets quand on veut, où on veut, en faisant ses courses, lorsqu’on se promène, en se rendant sur son lieu de travail. Pas de contraintes de lieu ou d’horaire, le ramassage des déchets se fait à l’opportunité.

Quand on demande à Laurent comment il définit son action, il répond : "C’est une action citoyenne, une prise de conscience que nous avons tous quelque chose à faire et le faire quand on veut et où on veut".

Si au départ, il était seul, Laurent compte à présent plus de 2000 personnes dans son collectif dont la seule philosophie est : "Être utile et se rendre utile". Les actions du collectif Les Ramasseurs sont à suivre sur le groupe Facebook.