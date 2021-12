Ma Région, Mon Action : le pari fou de produire du coton en Gascogne

"Il y a cinq ans, on ne s’était pas mis en tête de produire des polos et des t-shirts, mais on voulait produire du coton". Une idée plutôt saugrenue, mais qui tient d’une logique imparable : "On a vu l’évolution du Made in France au quotidien, et on s’est dit pourquoi ne pas produire du coton dans le Gers pour faire un premier vêtement 100 % français". Localiser la culture du coton en France permet à Yohan et ses associés de réduire l’empreinte carbone des produits fabriqués ensuite entre les Vosges et Troyes.