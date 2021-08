Ma Région, Mon Action : Leslie et Julien, acteurs du retour des moules de la Laïta

La Laïta, rivière côtière qui prend naissance à Quimperlé, a toujours été reconnue pour sa production de moules. Réputées, elles avaient trouvé leur place à la table de Louis XIV à Versailles.

Il y a 50 ans, la rivière a été victime d’une grave pollution néfaste sur la biodiversité, entraînant la disparition de la culture des moules. Depuis, la reconquête du milieu s’est opérée avec le retour des poissons et des algues qui ont repris possession du site.

À la faveur d’une biodiversité retrouvée et du classement de la Laïta en zone B, qui permet la récolte et la commercialisation après traitement dans un centre de purification, Leslie et Julien, ont pu remettre en place, depuis fin 2017, un élevage de moules sur les bords de la rivière. "Nous sommes fiers de ce que l’on fait et surtout d’avoir pu redonner à la Laïta son patrimoine" explique fièrement Leslie.