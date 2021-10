Ma Région, Mon Action : Mike, créateur de pailles végétales

En partant du constat qu’il y avait des déchets partout, notamment des déchets plastiques, il a décidé de fabriquer des pailles naturelles à l’aide d’une machine des années 40, ancêtre de la moissonneuse-batteuse moderne. "C’est la seule machine qui peut couper les tiges au pied sans les casser" explique-t-il.

Pour la fabrication de ses pailles végétales, il utilise le seigle "parce que les tiges sont très grandes, résistantes et avec un diamètre important". Il créé ainsi un cercle vertueux dans sa production puisque "rien ne se perd" : le grain est récupéré pour la farine, la tige pour les pailles".

Cette paille naturelle et bio a l’avantage de ne laisser aucun goût, ne change pas la texture du liquide, ni la couleur. De plus, elles sont jetables, biodégradables, compostables, et même réutilisables à domicile. Et c’est dans un rayon de 30 kilomètres autour de l’exploitation que les consommateurs peuvent retrouver ce produit.

Cliquez sur ce lien pour en savoir plus sur l’activité de Mike et sur ses pailles végétales.