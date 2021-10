Ma Région, Mon Action : Nicolas, prospecteur de pierres précieuses en Auvergne

Vous ne le savez peut-être pas, mais le sous-sol auvergnat regorge de pierres précieuses, elles ont même fait pendant longtemps la réputation de l’Auvergne. Dans cette région, anciennement dominée par les volcans, on y trouve notamment des saphirs et des améthystes, des pierres que prospecte Nicolas dans la région d’Issoire, dans le Puy-de-Dôme.

"Mon quotidien, en tant que prospecteur, consiste à compiler des données et aller vérifier sur le terrain la cohérence de ces données et l’accessibilité" explique Nicolas. Les pierres fines et les pierres précieuses que l’on peut trouver dans la région ont forcément un rapport direct avec la géologie en Auvergne et ses volcans.

"Je suis fier de toutes mes découvertes, elles se succèdent sans avoir la même teneur" raconte Nicolas qui avoue avoir un faible pour l’améthyste : "Elle a une teinte violet soutenu qui est très rare". Une fois la pierre trouvée, elle est mise en exploitation avant de la transformer. Certaines peuvent avoir plus de 30 millions d’années.