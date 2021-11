Ma Région, Mon Action : Simon et Thibaud, les derniers grainetiers savoyards

Simon et Thibaud sont inséparables comme souvent chez les frères jumeaux. Voilà deux ans, ils décident de relancer, ensemble, l’entreprise familiale, située à Arbin en Savoie, afin de sauvegarder le patrimoine hérité depuis trois générations. Le métier de grainetier consiste à sélectionner et conditionner les graines. "Nous allons acheter des graines à des producteurs, nous allons fouiner la graine qui nous intéresse, la perle rare" explique Thibaud. Une fois la graine achetée et ensachée, leur travail ne s’arrête pas là. Les deux frères testent les graines en pépinière afin de vérifier qu’elles ne dégénèrent pas, que la génétique est bonne.

Simon et Thibaud possèdent déjà plus de 1 000 variétés (graines potagères, fleurs annuelles ou vivaces, engrais vert…) et ils comptent bien ne pas s’arrêter là. "C’est ce qui nous passionne en tant que grainetiers, la diversité à laquelle nous pouvons avoir accès". Et c’est ainsi qu’ils découvrent chaque année énormément de graines différentes.

Leur activité, ils ont décidé de la mener dans la droite ligne de ce que faisaient leurs aïeux : "On a rendu vie à nouveau aux outils dont on se sert, notamment l’imprimante, qui était déjà utilisée par l’oncle de mon grand-père" raconte Thibaud.

Pour en savoir plus sur l’activité de Simon et Thibaud, rendez-vous sur leur site internet.