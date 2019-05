VIDÉO - À la découverte des minuscules villages de la région du Diois

De minuscules villages se trouvent à l'abri des montagnes du Diois. A Luc par exemple, c'est le jour de marché. Quelques producteurs locaux ont mis en avant leurs étals. Fromages, confitures et autres produits sont vendus sur place. A la sortie du bourg, le paysage prend un air de calanque. Un décor que la nature a sculpté au XVe siècle. Dans cette partie, la baignade, l'escalade et même de la randonnée sont très prisées en été. Enfin, on termine notre visite à Saint-Benoit-en-Diois. On aperçoit au loin quelques maisons de pierre qui semblent flotter dans les airs et que l'on imagine inhabitées. Ce petit village compte pourtant 35 habitants et certains sont là depuis des générations.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.r