Dordogne : l'incontournable vide-grenier de Colombier attire les foules chaque année

Chaque 8 mai est organisé le plus grand vide-grenier de la Dordogne : celui du village de Colombier. Avec 600 exposants, on y trouve un peu de tout. Des vêtements, des bibelots, des livres... tout ce qui permet de faire de bonnes affaires. A treize euros l'emplacement, l'investissement en vaut le coup. De plus, la cagnotte servira à financer l'achat d'équipements municipaux. Une véritable manne financière pour la commune.