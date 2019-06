Votre plus beau marché, saison 2 : Montbrison, grand gagnant !

Et le plus beau marché de France est celui de... Montbrison ! A l'issue de la seconde saison de notre opération exceptionnelle "Votre plus beau marché", la commune de 15.000 âmes de la Loire et ses étals sont arrivés en tête des suffrages, devant les villes de Dieppe (Seine-Maritime) et de Saint-Pierre de la Réunion. Montbrison succède ainsi à Sanary-sur-Mer (Var), vainqueur de la première édition l'an passé. Au total, après trois mois de concours en partenariat avec la presse quotidienne régionale, vous avez été plus de 4 millions à avoir exprimé votre choix sur notre plateforme dédiée. Record à battre pour la saison 3 !





Découvrez ci-dessous le reportage des équipes de TF1 sur le marché de Montbrison :