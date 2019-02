Karen Minot-Brondel, la couturière ambulante du Beaujolais

Dans le Beaujolais, une jeune couturière sillonne les villages avec sa camionnette. Quatre fois par semaine, Karen Minot-Brondel se rend sur les marchés pour proposer ses services : retouches, réduire d'une taille un vêtement, changer l'élastique... Des prestations à petits prix qui rendent service aux habitants, surtout les plus âgés. Elle collabore également avec des commerces des villages voisins où les clients peuvent déposer les vêtements à retoucher.



