L’actu et vous : de quoi parle-t-on à Cannes ?

De quoi parle-t-on à Cannes ce jeudi ? En première position des sujets discutés, l’épidémie de Covid-19 et ses conséquences sur l’économie locale. Nous nous sommes rendus sous la halle du marché Forville, où les Cannois font leurs courses, masqués bien évidemment. "On entend parler que de ça et les gens sont inquiets du coup et moroses. C’est long dans la durée, ça fait un an et on n’en voit pas le bout" assure l'un d'eux.

Du côté des commerçants, c’est le même discours. "On vit principalement du tourisme et là pour nous c’est très difficile, les hôtels sont fermés, les commerçants et les restaurants n’ouvrent pas. 90% de la ville est impactée et ça c’est terrible."