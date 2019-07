L'alevinage des lacs d'altitude des Alpes-Maritimes pour garantir la présence des truites

Pour repeupler le lac de Rabuons, dans les Alpes-Maritimes, des bénévoles s'apprêtent à réaliser une opération délicate. Ils doivent en effet transporter 40.000 alevins à plus de 2.000 mètres d'altitude. Une tradition ancestrale qui s'opère chaque année pour permettre d'approvisionner les lacs d'altitude. A cause d'un écosystème trop pauvre, les truites ne peuvent pas s'y reproduire naturellement.





