L'aligot, le plat ancestral d'Aubrac

En ces temps froids et calmes sur le plateau de l'Aubrac, c'est plutôt mouvementé en cuisine. Un plat emblématique de la région s'y prépare : l'aligot. C'est un plat à base d'une bonne purée, de la tome fraîche et s'accompagne d'un pavé de bœuf. Sa préparation est à la fois très technique et très physique. Elle nécessite même un relais entre cuisiniers et surtout un bel esprit de famille.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/03/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.