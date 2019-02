L'Alsacien, une langue qui reste vivante

La richesse linguistique est un patrimoine auquel de nombreuses personnes restent attachées. En Alsace, on continue à parler le dialecte régional dans les marchés pour rigoler un bon coup et faire ses emplettes. En ville, par contre, c'est moins le cas. Néanmoins, de nombreuses initiatives ont vu le jour pour conserver l'Alsacien, "la langue des tripes et celle du cœur".



