L'andouillette, une spécialité troyenne

Tous les jours, Patrick Maury et son fils Maxime concoctent des andouillettes dans le stricte respect de la recette originale et uniquement avec du porc. Ils mélangent et assemblent l'intestin et l'estomac de l'animal, puis assaisonnent le tout d'oignon, de poivre, d'épice, de muscade et de gros sel. Pour finir, Patrick Maury élabore son andouillette avec du champagne. C'est surtout le coup de main et l'expérience du maître artisan qui vont donner à l'andouillette de Troyes tout son goût et sa forme. Découvrez en images la belle histoire de cette spécialité troyenne.



