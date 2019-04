L'archipel des Glénan, un havre de paix aux airs de carte postale

Au large du Finistère se trouve l'archipel des Glénan. Un endroit de rêve réputé pour sa tranquillité, ses plages de sable fin et son eau turquoise. Des images de carte postale qui feraient penser aux Maldives. Dès l'arrivée des beaux jours, les touristes y viennent pour se ressourcer et se dépayser.



