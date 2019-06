L'Armada de Rouen 2019 : le défilé des marins a connu du succès

Un beau défilé de marins s'est déroulé le 12 juin 2019 dans le centre historique de Rouen. Ils ont du succès et effectuent cette coutume à chaque édition dans les rues de la ville. Si les Mexicains sont très organisés, les Brésiliens, eux, sont plus désordonnés. Un autre événement attire également les passants, il s'agit de l'exposition de plus de 40 bateaux, amarrés sur les quais de Seine. L'Armada de Rouen continue jusqu'au 16 juin 2019.



