L'Armada de Rouen 2019 s'est clôturée dans l'émotion

La dernière journée de l'Armada de Rouen s'est terminée par un formidable défilé de bateaux. Un dernier au revoir pour saluer une édition réussie. Plus de 40 navires ont quitté les rives rouennaises, accompagnés par la patrouille de France, le temps d'un instant. À terre, les bords de Seine ont été pris d'assaut. Certains se sont même réveillés à cinq heures du matin pour obtenir une place de choix. Beaucoup sont déjà pressés de revivre la prochaine édition, qui ne se fera pas avant plusieurs années.



17/06/2019