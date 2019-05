L'épicerie de Saint-Nazaire-le-Désert, le cœur du village

Le village de Saint-Nazaire-le-Désert est situé dans la vallée de la Roanne, dans le département de la Drôme. Il ne compte que 200 habitants et se fait appeler le "désert". Pourtant, il y a un endroit qui ne se désemplit jamais, l'épicerie du village. Les villageois viennent y faire leurs courses, les écoliers s'en servent comme cantine et l'on y passe du temps pour échanger entre habitants. Ce commerce est un peu le cœur du village. Il a pourtant disparu et n'a rouvert ses portes qu'il y a un an grâce à Josette Viossat et quelques habitants.



