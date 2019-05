L'esprit de François Rabelais reste présent à Chinon

François Rabelais, le père de Gargantua, est un écrivain très novateur et attaché à son pays de Chinon. Direction l'Indre-et-Loire, pour découvrir La Devinière, la maison natale de cette figure de la Renaissance. Dans son œuvre, il y a installé ces fameux personnages comme Pantagruel ou encore Gargamelle. Grâce à ces personnalités épicuriennes et dérangeantes, François Rabelais conteste l'ordre établi par la caricature. Il a également inventé des mots et des expressions populaires.



