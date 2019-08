L'oignon rosé, un incontournable du terroir breton

Cultivé à Roscoff depuis plus de 300 ans, l'oignon rosé séduit par son goût sucré. Il a fêté les dix ans de son appellation d'origine protégée le week-end du 24 août 2019. Cet oignon a un grand succès auprès des consommateurs. Pour le vendre, une vingtaine de producteurs organisent même des voyages, notamment en Angleterre. Vendu à un euro le kilo, l'oignon de Roscoff se conserve pendant environ neuf mois. Il se déguste encore mieux dans la traditionnelle galette saucisse.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.