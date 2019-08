La 277ème édition des joutes de la Saint-Louis s'est terminée en beauté

Dans l'Hérault, durant les traditionnelles joutes de la Saint-Louis, la ville de Sète se transforme. Pour les habitants, cet événement est un rendez-vous incontournable. Quant aux touristes qui sont venus assister au spectacle, ils y font une belle découverte. Un événement qui a duré cinq jours et qui s'est terminé en beauté le 26 août 2019.



