La 4G, une alliée précieuse pour les randonneurs

Lutter contre les zones blanches et développer une offre de 4G dans les endroits où les débits sont plus faibles : la mobilisation générale a été décrétée en 2018 par l’Etat et elle commence à porter ses fruits. La couverture 4G concerne de nombreux territoires, dont, récemment, la commune Les Rouges-Eaux, dans les Vosges, à une quinzaine de kilomètres à l'est de Saint-Dié-des-Vosges.





Avec l’installation d’un site 4G au Col du Haut Jacques, habitants de la région, acteurs économiques et touristiques ont vu leur vie changer. Ce nouveau confort numérique est particulièrement apprécié des randonneurs, nombreux dans la région.





"Mon association locale a notamment en charge le balisage et l’entretien des sentiers de randonnée, explique un responsable d’un club de randonneurs de Saint-Dié. L’arrivée de l’internet mobile nous a rendu un grand service en matière d’applications météo pour une consultation en temps réel". Autre bénéfice pour les passionnés de balades dans le massif vosgien, l’exploitation des données numériques en montagne ou en forêt. Cette couverture permet aux randonneurs de se situer avec précision grâce aux applications GPS. "Même s’il faut toujours emporter une carte et une boussole, si on est égaré, on charge plus rapidement les cartes dont on peut avoir besoin. C’est plus de sérénité".





L’internet mobile est aussi un plus en matière de santé : si un randonneur a un coup de fatigue, un médecin généraliste peut par exemple réaliser un électrocardiogramme en ligne. Grâce à l’a 4G, il recevra les résultats de l’examen quelques minutes plus tard sur son mobile, pouvant ainsi affiner son diagnostic en temps réel.





Acteur actif de la lutte contre les zones blanches, Bouygues Telecom met tout en œuvre pour que la population française bénéficie d’un bon réseau mobile. Depuis plusieurs années, l’opérateur s’attache à améliorer toujours plus sa couverture 4G et ainsi offrir un réseau mobile de qualité. A ce jour, Bouygues Telecom couvre en 4G 64 millions de personnes.