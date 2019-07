La baie de Rondinara, l'une des plus belles plages au monde

En cette période de vacances, partez à la découverte de la baie de Rondinara, en Corse-du-Sud. Vu du ciel, elle se présente sous une forme de coquillage avec un nuancier de bleu et de vert. Classée comme étant la première plage du pays, la Rondinara attire des vacanciers venus de toute l'Europe. Chaque saison, cette baie devient l'attraction de l'été corse.



