La "Banane Française", un produit qui ne connaît pas la crise sanitaire

Chaque année, on exporte des centaines de milliers de tonnes de "Banane Française". Mais avant d'arriver sur nos étals, ce fruit parcourt un long voyage. Durant le confinement, de nombreux produits ont souffert d'une chute des ventes mais pas la "Banane Française". C'est en effet l'un des rares produits à avoir enregistré une hausse des ventes de 25% et ce, dès le début de la crise sanitaire.

Sa particularité : elle a toujours le même poids, ne présente aucun défaut et est cultivée à la main. Des exigences suivies à la lettre dans les plantations aux Antilles pour pouvoir bénéficier de l'appellation, d'autant plus que la banane est un produit stratégique pour l'économie locale : il est le plus gros pourvoyeur d'emplois en Martinique et en Guadeloupe.