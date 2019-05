La barquette marseillaise, une histoire qui dure depuis le XVIIIème siècle

Depuis trois générations, la famille de Denis Borg fabrique et restaure des barquettes. Pour ce charpentier de marine, la barquette est un meuble qui flotte de par sa forme géométrique et son architecture composée de multiples essences de bois. Ces éléments font qu'elle ne ressemble pas aux autres "bateaux en plastique". Dans son atelier, le chantier naval Borg, Denis redonne une seconde jeunesse aux vieux bateaux. Par la même occasion, il permet aux barquettes de traverser les siècles.



