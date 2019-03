La broderie, un art qui fut inventé à Lunéville

Avant d'ouvrir une mercerie-salon de thé à Lille, Julie est venue se former à Lunéville. Pour Marie-claire, ce sont plutôt des souvenirs de famille qui l'ont poussé à se lancer dans la broderie. Quant aux plus grands couturiers, ils ont fait appel aux petites mains de la ville, au fil du temps, pour enrichir leurs créations de broderie perlée. Il y a 20 ans, Maryvonne Remy avait créé le Conservatoire des broderies de Lunéville. Aujourd'hui, c'est sa fille Aude, brodeuse d'art professionnelle, qui perpétue ce savoir-faire.



