La cabrette, une tradition qui perdure en Aubrac

JT 13H - En Aubrac, les habitants sont très attachés à la cabrette. Il s'agit d'une cornemuse très sophistiquée qui réunit hommes et femmes de toutes les générations.

Sur le plateau de l'Aubrac, les habitants organisent une veillée deux fois par mois pour danser aux sons de la cabrette. Cette cornemuse très sophistiquée est une tradition qui perdure. Il vient d'ailleurs d'être inscrit au patrimoine culturel immatériel du pays. La fabrication de cet instrument de musique nécessite plusieurs centaines d'heures et beaucoup de passion. Dans l'hexagone, ils ne sont que dix pour maîtriser ce savoir-faire qui a failli disparaître lors de l'après-guerre.



