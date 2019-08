La cathédrale Notre-Dame d'Amiens s'offre une seconde jeunesse

Dans la Somme, la cathédrale Notre-Dame d'Amiens se montre sous un nouveau jour. Tous les soirs depuis la mi-juin, des centaines de spectateurs viennent voir les sculptures s'animer. Des formes et des couleurs sont projetées sur la façade du monument. Ce spectacle son et lumière est calibré au centimètre près, et offre une nouvelle vision de l'édifice. Toute la performance artistique est ainsi pensée pour faire un clin d'œil à l'histoire.



