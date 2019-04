La cathédrale Notre-Dame d'Amiens, un chef-d'oeuvre gothique

Avec ses 145 mètres de long et sa flèche qui culmine à 112 mètres de hauteur, Notre-Dame d'Amiens est la cathédrale la plus vaste du pays. Elle est ouverte à tous les fidèles dont certains l'ont chevillé au corps et au cœur. La minutie et le souci du détail sont ressentis dans les moindres recoins de l'édifice et donnent un ensemble spectaculaire.



