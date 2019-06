La chapelle Notre-Dame des Cyclistes, retenue pour le Loto du patrimoine

Depuis le XIème siècle, la chapelle Notre-Dame des Cyclistes veille sur les habitants de Labastide-d'Armagnac. Unique en son genre, voire le seul au pays, elle abrite près de 700 maillots de cyclistes. Bon nombre d'adeptes du vélo y viennent également pour trouver la force de parcourir de longs kilomètres. Aujourd'hui, la chapelle a besoin d'aide. A chaque orage, l'eau s'infiltre dans l'édifice et ronge les murs et les sols. Les premières estimations des travaux s'élèvent à 100 000 euros.



