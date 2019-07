La Ciamada Nissarda, entre folklore et tradition

Depuis bientôt 95 ans, la Ciamada Nissarda, qui signifie aubade niçoise (comprenez concert donné à l'aube sous les fenêtres de quelqu'un), est de toutes les fêtes traditionnelles de Nice. Cette compagnie folklorique composée de musiciens, de chanteurs et de danseurs est la gardienne du patrimoine culturel niçois. Les membres du groupe sont des amateurs de tous âges et, la plupart du temps, la passion pour la Ciamada relève d'une histoire de famille. Plus qu'une danse, une musique ou des costumes, elle est synonyme de partage et de transmission de la tradition de la ville de Nice.



