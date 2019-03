La Ciotat, élue plus belle baie du monde

Le paysage de la Ciotat émerveille toujours autant, aussi bien les habitants que les touristes. Sa baie vient d'être désignée la plus belle du monde pour l'année 2019 et entre dans un groupe très fermé avec celle de Rio, de la baie de Somme ou encore du Mont Saint-Michel. Avec ses calanques, son port et ses sept kilomètres de plage, la Ciotat est fière de ce titre honorifique.



