La citadelle de Brouage, une forteresse d'antan au beau milieu des marais

JT 13H - Brouage, en Charente-Maritime, est l'un des plus beaux villages du pays. Découvrez l'histoire de cette citadelle où la vie paisible donne l'impression d'être dans une autre époque.

Entourée de marais à perte de vue, Brouage est l'une des citadelles les mieux préservées des constructions de Vauban. Les habitants, qui ont remplacé les militaires d'autrefois, ont l'impression d'y vivre dans une autre époque. De nombreux changements ont vu le jour depuis le XVIIe Siècle, sans pour autant effacer l'atmosphère militaire des lieux. D'ailleurs, la vie y est à la fois calme et paisible.



