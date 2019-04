La coiffe bigoudène, une tradition bretonne datant de plus d'un siècle

Les Bretons sont attachés à leurs costumes traditionnels. Depuis 40 ans, Michel Bolzer repasse les coiffes bigoudènes, une cathédrale de dentelle portée par les femmes. Pour ce retraité, c'est une véritable passion qu'il partage avec son ami André Charlot. Ces deux hommes figurent parmi les derniers témoins de ces traditions qui datent de plus d'un siècle.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.