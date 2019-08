La corniche d'Or, l'une des plus belles routes des Alpes-Maritimes

Reliant les Alpes-Maritimes au Var, la corniche d'Or est une route mythique qui passionne les Français. Jean-Louis Bernardi, lui, aime énormément rouler sur celle-ci. Avant d'arriver à destination, on doit d'abord passer par Théoule-sur-Mer, une ville qui regorge d'histoires. Au fil du trajet, on ne se lasse pas d'admirer le beau paysage qu'offre cette voie.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.