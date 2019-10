La Corse aux couleurs de l'automne (4/4) : les bergers du Coscione redescendent dans les plaines

JT 13H - En cette période de l'année en Corse, la transhumance touche à sa fin. Les bergers doivent alors redescendre dans les plaines de l'extrême sud de l'île.

Après trois mois dans les montagnes, les bergers de Coscione doivent redescendre dans les plaines de l'extrême sud de la Corse. La transhumance touche à sa fin. Il est temps de quitter l'estive pour se préparer à la mise-bas des brebis et à la prochaine saison de fromage. À la tombée de la nuit, ils font leur dernière halte à la bergerie pour une pause bien méritée. L'occasion pour eux de se réunir autour du feu et de profiter d'un repas entre amis.



