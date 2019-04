La côte normande : une beauté dont on ne peut pas se lasser

La côte normande est l'un des petits paradis du littoral du pays. Au petit matin, un éleveur de Trotteurs depuis huit ans, profite de la marée basse pour faire quelques kilomètres autour de Deauville. À Merville-Franceville, une cuisinière et pêcheuse à pied, préfère remplir son seau de son fruit de mer préféré, la moule. Pour ceux qui ont une cabine de plage, comme à Luc-sur-Mer, c'est l'occasion de grignoter et boire en famille ou entre amis.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.