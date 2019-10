La désalpe de Saint-Cergue, une tradition agricole héritée du Moyen Âge

JT 13H - En ce début d'automne, le massif du Jura s'éveille avec une mélodie un peu particulière. C'est le moment de la désalpe tant attendu par tous.

À Saint-Cergue, les troupeaux s'apprêtent à redescendre dans les plaines après quatre mois d'alpage. Cette année 2019, 80 vaches ont été choisies pour porter les belles cloches. Leurs cornes ont également été ornées de fleurs aux couleurs de l'automne. Plus bas au village, la fête bat son plein, car les troupeaux arrivent en grande pompe, attendus par des milliers de spectateurs.



