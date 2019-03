La doyenne des Alpes-Maritimes découvre enfin le Mont-Saint-Michel

Du haut de ses 111 ans, Maryse Lancioni ne rêvait que d'une chose : visiter le Mont-Saint-Michel. Elle voulait faire ce voyage avant de mourir. Grâce à la Région Normandie, au département et à des bénévoles, la doyenne des Alpes-Maritimes a pu réaliser son rêve. Un moment magique à rajouter à ses innombrables souvenirs.



