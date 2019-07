La fabrication du tablier des Pionniers de la Légion étrangère, une vieille tradition familiale

Chaque année, les Pionniers de la Légion étrangère clôturent le défilé du 14 juillet. Pour une quinzaine d'entre eux qui vont représenter leur unité à Paris, c'est un véritable honneur. Ils se distinguent par leur tenue. La barbe, la hache et le tablier en cuir sont leurs emblèmes, mais c'est le tablier qui constitue leur attribut le plus célèbre. Celui-ci est fabriqué par la même entreprise familiale depuis quatre décennies à Marseille. C'est une vieille tradition familiale, affirme le directeur de l'atelier.



