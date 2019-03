La fameuse tarte Tatin, un patrimoine gastronomique de Sologne

Créée par les sœurs Tatin à Lamotte-Beuvron en Sologne au XIXe siècle, la fameuse tarte Tatin est devenue un dessert de renom. Selon la légende, elle serait due à une maladresse de ces deux sœurs qui auraient renversé accidentellement une tarte aux pommes en la sortant du four. Depuis ce "merveilleux" accident, la recette se transmet de génération en génération.



