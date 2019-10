La fête de la fourme bat son plein à Montbrison

JT 13H - Chaque premier week-end d'octobre, Montbrison célèbre la fourme, un fromage relevé, une tradition et un plaisir à partager en famille.

Avec les yeux qui pétillent et les papilles qui frémissent, la fourme de Montbrison est synonyme de gourmandise. C'est le produit incontournable du marché toute l'année. Chaque premier week-end du mois d'octobre, la ville entière se réunit pour célébrer sa fourme. Il s'agit du produit emblématique de Montbrison et l'un des plus vieux fromages du pays. Pour faire perdurer la tradition, les producteurs fermiers transmettent leur savoir-faire notamment aux plus jeunes.



