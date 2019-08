La figue, un délice sucré des Pyrénées-Orientales

La récolte des figues débute dès l'aurore dans les Pyrénées-Orientales. À Salses-le-Château, on en trouve une dizaine de variétés, ayant chacune son rythme de maturité. Elles sont vendues à 6,50 euros le kilo sur les étals de marché, soit l'équivalent d'un sac contenant une quarantaine d'unités. À la fois juteuses, moelleuses et sucrées, elles attirent de nombreux consommateurs. Au grand bonheur de ces derniers, la récolte devrait se poursuivre jusqu'à fin octobre 2019.



