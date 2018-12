La filière bois : un secteur en sous-exploitation

Le pays dispose de la quatrième plus grande forêt d'Europe au plateau de Millevaches. Pour être compétitif dans l'exploitation du bois, les forestiers abattent près de 300 arbres par jour. L'Hexagone dispose des ressources, mais elle est sous-exploitée. On en exploite qu'un peu plus de 50% du volume produit. La filière bois emploie pourtant 400 000 personnes au pays.



