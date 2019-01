La floraison des mimosas a débuté sur la Côte d'Azur

A Tanneron, dans le Var, le délicieux parfum des mimosas ne laisse pas les habitants indifférent. Sur la Côte d'Azur, la floraison de cet arbuste, marquée par la couleur jaune éclatante, offre un beau spectacle en hiver. Chez certains mimosistes comme Bernard Vial, la coupe a commencé et les clients arrivent pour acheter des bouquets. Grâce aux pluies de cet été et le soleil de ces dernières semaines, la qualité des mimosas s'annonce bonne pour cette année 2019.



