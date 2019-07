La Foire aux Vins de Colmar, l'occasion de partager de joyeux moments

Dans l'Est, la Foire aux Vins de Colmar attire énormément de monde chaque année. Cet événement est une vitrine pour les vignerons alsaciens, une exposition pour les agriculteurs, mais surtout un festival pour les amateurs de concerts. Plus qu'une simple foire, c'est surtout l'occasion de se retrouver l'été et de partager de joyeux moments entre amis. Par ailleurs, de nombreux artistes de prestige à l'image de Soprano ont contribué à forger la réputation de la Foire aux Vins.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.