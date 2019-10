La Frairie des Petits Ventres, le rendez-vous des amoureux des tripes

JT 13H - La Frairie des Petits Ventres bat son plein à Limoges. Un rendez-vous immanquable pour les Limougeauds, mais également pour tous les amoureux de la gastronomie limousine.

Depuis le Moyen Âge, Limoges fête les produits tripiers chaque troisième vendredi du mois d'octobre. Andouillettes, boudins, petit ventre ou encore couilles de moutons... leur odeur remplit les quartiers de la Boucherie. Pour les Limougeauds, la Frairie des Petits Ventres est devenue un rendez-vous annuel incontournable. Elle attire d'ailleurs d'autres gourmands et gourmets des autres horizons. L'occasion pour tous ses adeptes de se détendre en festoyant.



