La France des solutions : un village repeuplé grâce à son fromage !

Comment expliquer que ce hameau vieillissant et isolé de tout attire subitement les familles ? Le secret du succès c'est la fromagerie Le Fédou. La famille Pratlong a toujours habité le Causse Méjean et elle en est devenue le premier employeur avec ses vingt salariés. Avec ses 175 tonnes de fromages expédiés chaque année aux quatre coins de l'Hexagone, elle réalise déjà un tour de force.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.